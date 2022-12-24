Москва, 24 декабря, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Бывшие руководители структур минздрава США, связанные с Демократической партией, участвовали в военно-биологической программе на Украине. Об этом начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Ранее, напомнил он, оборонное ведомство представило материалы об участии Хантера Байдена и его фонда Rosemont Seneca в финансировании украинской военно-биологической программы. Сын действующего главы США оказался глубоко вовлечен в финансирование компании Metabiota, подконтрольной Пентагону.

В тени до сих пор остаются некоторые ключевые участники этой закрытой программы. Это бывший директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О’Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинс и другие.

«Все они так или иначе являются выгодоприобретателями биологических проектов Пентагона и связаны с Демократической партией США», — заявил Кириллов.

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