Москва, 6 декабря, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Противозаконной и противоправной деятельности США в сфере биологического оружия необходимо положить конец. Об этом 6 декабря заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Tasnim News Agency Сергей Рябков

По его словам, нужно создать верификационный механизм и укрепить меры доверия в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

«А главное — положить конец той противозаконной и противоправной деятельности, которую США при опоре на союзников во многих регионах мира ведут в этой сфере», — сказал Рябков.

Он добавил, что это представляет непосредственную угрозу безопасности не только России, но и других государств в разных регионах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря ОДКБ проведёт первое заседание координационного совета по биологической безопасности.