Пекин, 16 мая, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Особый уровень приёма российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным, который подготовили в Китае, подчёркивает значимость двусторонних взаимоотношений. Это отношения стратегических партнёров. Более того, пример китайско-российского сотрудничества становится всё привлекательнее среди других стран мира, которые также озабочены сохранением своего суверенитета. Такими оценками поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Марат Баширов, комментируя обстоятельства двухдневного государственного визита в Пекин расширенной делегации из России во главе с президентом страны.

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Эксперт указал, что прочное двустороннее сотрудничество России и Китая удачно сочетается с очень высоким уровнем личных дружеских отношений между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, создаёт особую доверительную атмосферу при обсуждении острых вопросов.

Баширов обратил внимание на то, что Путин, совершив первый после инаугурации визит именно в Пекин, фактически ответил на жест китайского коллеги, который после своего утверждения в должности в прошлом году первый зарубежный визит совершил именно в Москву. То есть очевиден принцип зеркальности. Очевидно также, что ни о какой изоляции России в мире нет и речи. Это всего лишь миф, сконструированный коллективным Западом.

И уровень приёма в рамках государственного визита российского лидера явно особый, заметил эксперт. Это хорошо видно, например, на контрасте с другим государственным визитом в Пекин — президента Франции Эммануэля Макрона. Он тоже посещал Китай не так давно — весной 2023 года.

«Антураж приёма совершенно другой. Так принимают стратегических партнёров. Так принимают друзей. Но и мы туда полетели очень большой делегацией, включая вице-премьеров, губернаторов, министров, предпринимателей. И сам визит не однодневный. Два дня — это довольно длительный государственный визит», — отметил собеседник ИА Регнум.

При этом темп визита, который задали лидеры двух стран, по оценке эксперта, безусловно вызовет серьёзное беспокойство на Западе. Но главное, чтобы обе стороны понимали, в каком направлении по итогам этой встречи должно двигаться двустороннее сотрудничество вообще и экономическое в частности.

«Основная повестка визита — это сотрудничество во всех ключевых сферах экономики, в транспорте, в космической отрасли. Конечно, это и сфера финансовых расчётов, то есть трансграничные переводы. Две страны являются лидерами организации БРИКС, в которую вливается всё больше участников. Кто-то в качестве наблюдателя, кто-то в качестве полноправного участника. Китай и Россия, обсуждая свои торговые отношения, транспортную кооперацию, космос, постоянно говорят о принципе взаимовыгодности. И он соблюдается неукоснительно. Этот же принцип лежит и в основе существования БРИКС. Кроме того, сегодня президент поблагодарил Китай за те подходы, которые тот предлагает в урегулировании «украинского» конфликта, в котором, к слову, как мы знаем, принимают активное участие страны НАТО», — прокомментировал Баширов.

Политолог отметил, что Россия не стремится разрушать какие-либо сложившиеся уже в мире союзы. Но своим сотрудничеством Россия и Китай показывают пример такой повестки, которая вызывает всё большую симпатию у тех стран, которые стремятся отстаивать свой суверенитет.

Президент России Владимир Путин 16 мая прибыл в Китай. Эта поездка стала его первым зарубежным визитом после переизбрания в 2024 году. Глава российского государства пробудет в КНР два дня.

Как сообщило ИА Регнум, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил 14 мая, что к поездке Путина в КНР подготовили большой объём двусторонних соглашений, в том числе коммерческих. Он отметил, что всего в присутствии глав государств планируется подписать 11 межправительственных документов.

В преддверии своего визита Путин дал интервью китайскому информационному агентству Xinhua, в ходе которого подчеркнул, что уровень российско-китайских отношений на сегодняшний день достиг наивысшей отметки за всю историю взаимодействия Москвы и Пекина.

Утром 16 мая председатель президент России и председатель КНР провели переговоры.

В российскую делегацию вошли глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, глава Минфина Антон Силуанов, первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко. Также в Пекин прибыли замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

По итогам переговоров было подписано Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия Китая и России. Как уточнил помощник российского президента Юрий Ушаков, документ включает более 30 страниц. В заявлении говорится об особом характере двусторонних отношений России и Китая. Стороны отметили, что их сотрудничество вступает в новую эпоху в контексте 75-летия установления дипломатических отношений.