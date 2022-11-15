Кишинёв, , 14:09 — REGNUM В Молдавии с 14 ноября стартовали две новые кампании по пропаганде идей ЛГБТ. Об этом сообщает телеканал TV8.

ЛГБТ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, программы запустили в рамках проекта Combating hate can be fun («Борьба с ненавистью может быть весёлой» ​), спонсируемой посольством Нидерландов в Молдавии. Им дали называния: «ЛГБТродители» о том, как представители сексуальных меньшинств воспитывают детей, и iLegalegal, где заявляется, что лица с нетрадиционной ориентацией якобы не обладают нужным количеством прав.

Сообщается, что новые кампании в рамках нидерландского проекта будут выходить каждую неделю.

Напомним, 7 ноября в Молдавии НКО Genderdoc-M запустила кампанию «ЛГБТ-дети в твоей школе». В минобразования республики сообщили, что это не было согласовано с ведомством. Программа вызвала возмущение среди родителей, а также у депутатов парламента Молдавии от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов.

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