Москва, 23 декабря, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Пожар тушат в здании Главного управления Росгвардии по Москве. Об этом 23 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

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По предварительной информации, в здании на улице Твардовского произошло возгорание на седьмом этаже в крыле общежития. Уточняется, что пожар вспыхнул в комнате, где хранятся бронежилеты.

Отмечается, что в здании была проведена эвакуация. Сотрудники спасательного ведомства оперативно локализовали пожар.

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