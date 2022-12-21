Москва, 21 декабря, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Следственный комитет начал проверку по факту взрыва в Москве, в результате которого пострадали три человека. ЧП произошло поздно вечером на строящейся станции метро «Яхромская» на пересечении Дмитровского шоссе и Яхромского проезда, — сообщил ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией.

Взрыв

Взрыв прогремел около девяти часов вечера в понедельник, 19 декабря. По предварительным данным из-за несоблюдения техники безопасности взорвался баллон с пропаном. Поблизости находился 45-летний рабочий «Мосметростроя» Степан Толстых. Взрывом ему оторвало левую ногу, в шоковом состоянии мужчину доставили в реанимацию НИИ скорой помощи им Н. В. Склифосовского. Еще двоих рабочих развезли в другие клиники. В реанимацию Боткинской больницы доставлен рабочий, который в результате взрыва получил тяжелую травму головы с переломом костей черепа. В ГКБ № 36 привезли двоих рабочих, получивших взрывные травмы и ожоги лица.

«Проверка ведется на предмет наличия признаков преступления, предусмотренных статьей 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ», — сообщил собеседник агентства.

Станцию «Яхромская» Люблюнско-Дмитровской линии Московского метрополитена начали строить в 2015 году, открытие планируется в 2023 году. На данный момент конечной станцией линии на севере Москвы является «Селигерская», однако «Яхромская» не станет последней, планируется, что помимо нее в ближайшие годы будут достроены и открыты станции «Лианозово» и «Физтех».