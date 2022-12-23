Херсон, 23 декабря, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Киевские боевики в декабре дважды предпринимали диверсии на Кинбурнской косе, которая находится в Херсонской области и контролируется армией РФ. Обе попытки захватить территорию предотвратила российская казачья бригада «Дон», сообщило 23 декабря РИА Новости.

Кинбурнская коса

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О подробностях операции изданию рассказал офицер с позывным «Пума».

«Недавно предотвратили две высадки ДРГ, это в декабре — одна была ночью, а одна была в туман, предотвратили», — отметил он.

По словам военнослужащего, после неудачи диверсантов ВСУ стали чаще обстреливать Кинбурнскую косу, в том числе из американских гаубиц и миномётов. Российские бойцы «отвечают» им из РСЗО «Град» и тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк».

Как сообщало ИА REGNUM, правый берег Херсонской области и Кинбурнская коса контролируются российской армией.