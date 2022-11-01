Херсон, 1 ноября 2022, 10:26 — REGNUM Укреплённые районы планируется создать на левом берегу Днепра в Херсонской области, об этом 1 ноября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире «Соловьев Live».
Он уточнил, что на данный момент утверждён план работы по подготовке укрепрайонов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области приняли решение расширить зону перемещения населения до 15-километровой зоны от Днепра в связи данными о планах Киева нанести массированный удар по Каховской ГЭС. Из районов, которые в эту зону входят, планируется переселить до 70 тыс. человек.