Херсон, , 10:26 — REGNUM Укреплённые районы планируется создать на левом берегу Днепра в Херсонской области, об этом 1 ноября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире «Соловьев Live».

Река Днепр Никита Третьяков © ИА REGNUM

Он уточнил, что на данный момент утверждён план работы по подготовке укрепрайонов.

«Эта работа идет планомерно по всему левому берегу, но правый берег тоже укреплен сильно», — сказал Сальдо, подчеркнув, что российские Вооружённые силы готовы дать отпор в случае, если ВСУ предпримут попытку наступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области приняли решение расширить зону перемещения населения до 15-километровой зоны от Днепра в связи данными о планах Киева нанести массированный удар по Каховской ГЭС. Из районов, которые в эту зону входят, планируется переселить до 70 тыс. человек.