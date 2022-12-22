Москва, 22 декабря, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Руководство Российской Федерации ведет учет и подсчет остатков вооружений на складах на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью журналистам.

Jedimentat44 Владимир Путин

«Считаем тоже все, что там появляется», — сказал президент. Он уточнил, что власти России считают где и сколько на складах на Украине еще имеется вооружений.

Путин также отметил, что специалисты отслеживают, что на Украине могут произвести, в какие сроки, как они могут вести подготовку персонала и многое другое.

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