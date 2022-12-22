Власти Борисполя: несколько суток нет света, работают только генераторы
Борисполь, Украина, 22 декабря, 2022, 18:44 — ИА Регнум. В городе Борисполе на протяжении нескольких суток полностью отключено энергоснабжение. Об этом 22 декабря заявил депутат Бориспольского районного совета Владимир Манько в комментарии украинскому изданию «Страна».
Brett Neilson
Взрыв
«Город Борисполь уже несколько суток полностью обесточен, критическая инфраструктура работает от генераторов», — приводят журналисты его слова.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на Украине в нескольких областях сохраняется очень сложная ситуация с электроэнергией.
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