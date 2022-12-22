Киев, 22 декабря, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Ситуация в Киеве с энергоснабжением остается тяжелой. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба киевской городской военной администрации в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

По информации пресс-службы, главной проблемой в Киеве является не генерация, а доставка электроэнергии в дома. Уточняется, что электричество не поступает потребителям из-за разрушенных сетей и узлов.

«Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, длительность которых невозможно регламентировать», — говорится в сообщении.

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