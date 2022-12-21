Киев, 21 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей Украине, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог, которую распространило минцифры киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена в 13:25 мск.

По данным издания «Страна. ua», причина тревоги — взлёт российских истребителей МИГ-31 с аэродромов в Белоруссии.

Ранее 21 декабря на территории Запорожской области, которая контролируется ВСУ, была объявлена воздушная тревога.

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