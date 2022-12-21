На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Киев, 21 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей Украине, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог, которую распространило минцифры киевского режима.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
Воздушная тревога была объявлена в 13:25 мск.
По данным издания «Страна. ua», причина тревоги — взлёт российских истребителей МИГ-31 с аэродромов в Белоруссии.
Ранее 21 декабря на территории Запорожской области, которая контролируется ВСУ, была объявлена воздушная тревога.
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