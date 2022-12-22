Херсон, 22 декабря, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Украинскую станцию радиоэлектронной борьбы уничтожили в Херсонской области Вооруженные силы России. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

(сс) Will Russell Взрыв

По информации пресс-службы, украинская станция радиоэлектронной борьбы была ликвидирована около населенного пункта Весёлое Херсонской области.

Отмечается, что около населенного пункта Птичье Донецкой Народной Республики российские военнослужащие ликвидировали пункт ремонта артиллерийских систем М777, а возле населенных пунктов Очаков Николаевской области, Гуляйполе Запорожской области и Артёмовск Донецкой Народной Республики были уничтожены склады боеприпасов киевских боевиков.

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