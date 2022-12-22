Донецк, 22 декабря, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Российские военнослужащие ликвидировали две диверсионные группы ВСУ в ДНР и Запорожской области. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

По информации пресс-службы, около населенных пунктов Сладкое в ДНР и Левадное в Запорожской области Вооруженные силы России ликвидировали две диверсионные группы киевских боевиков.

Уточняется, что всего за 24 часа на этом направлении было ликвидировано до 30 киевских боевиков. Кроме этого, российские военнослужащие уничтожили три пикапа и две боевые бронированные машины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на купянском направлении российские военнослужащие уничтожили около 15 киевских боевиков.

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