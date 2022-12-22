ВС России ликвидировали до 15 боевиков на купянском направлении
Луганск, 22 декабря, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Порядка 15 киевских боевиков ликвидировали российские военнослужащие на купянском направлении. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.
Иван Шилов REGNUM
Боевик
По информации пресс-службы, Вооруженные силы России нанесли удары по киевским боевикам около населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Кучеровка Харьковской области.
Отмечается, что в результате российские военнослужащие ликвидировали до 15 киевских боевиков, кроме этого, они уничтожили два автотранспортных средства.
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