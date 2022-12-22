Луганск, 22 декабря, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Порядка 15 киевских боевиков ликвидировали российские военнослужащие на купянском направлении. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Иван Шилов REGNUM Боевик

По информации пресс-службы, Вооруженные силы России нанесли удары по киевским боевикам около населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Кучеровка Харьковской области.

Отмечается, что в результате российские военнослужащие ликвидировали до 15 киевских боевиков, кроме этого, они уничтожили два автотранспортных средства.

Читайте также: Песков назвал комплексы Patriot законной целью для российских военных