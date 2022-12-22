Мэр Горловки заявил, что получил контузию при обстреле гостиницы в Донецке
Донецк, 22 декабря, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Мэр Горловки Иван Приходько получил ранение в результате обстрела киевскими боевиками гостиницы в Донецке. Об этом сообщает ТАСС.
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Взрыв
«Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что получил контузию при обстреле гостиницы в Донецке», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Приходько получил контузию и сейчас находится в медучреждении.
По информации некоторых СМИ, угрозы для жизни нет.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате обстрела гостиницы в Донецке были ранены экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава правительства ДНР Виталий Хоценко.
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