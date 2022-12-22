Донецк, 22 декабря, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Мэр Горловки Иван Приходько получил ранение в результате обстрела киевскими боевиками гостиницы в Донецке. Об этом сообщает ТАСС.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

«Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что получил контузию при обстреле гостиницы в Донецке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Приходько получил контузию и сейчас находится в медучреждении.

По информации некоторых СМИ, угрозы для жизни нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате обстрела гостиницы в Донецке были ранены экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

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