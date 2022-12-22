Донецк, 22 декабря, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко и ещё несколько человек ранены в результате обстрела Донецка. Ещё два человека погибли.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Обстрелу подверглась гостиница, в которой проживала группа военных советников во главе с Рогозиным. Экс-глава Роскосмоса получил ранение в спину и был госпитализирован. По словам его помощника, угрозы жизни нет.

Ранение также получил глава правительства ДНР Виталий Хоценко, сообщила его пресс-секретарь Мина Ахвердиева.

По информации Telegram-канала Bazа, Рогозин и Хоценко пострадали при обстреле ресторана, где экс-глава Роскосмоса отмечал свой день рождения. 21 декабря ему исполнилось 59 лет. Всего при обстреле два человека погибли, пятеро ранены.

Позже Рогозин подтвердил, что был ранен в спину. По его словам, осколок прошёл в сантиметре от позвоночника.

Предполагается, что удар мог быть нанесён самоходной артиллерийской установкой Caesar производства Франции.