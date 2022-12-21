Вашингтон, 22 декабря, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Вашингтоне, заявил, что уважает американского лидера Джо Байдена «как живое существо». Этот месседж был адресован президенту РФ Владимиру Путину.

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«Моё послание Путину: я стою на одной земле, на одном подиуме с Байденом, потому что я его уважаю как политика, как человека, как живое существо», — сказал Владимир Зеленский.

При этом он возмутился необходимостью огласить послание Путину, аргументировав свою позицию тем, что российский лидер «принёс ужасы» на Украину. По мнению Зеленского, президент РФ должен быть заинтересован «в том, чтобы спасти что-то, что осталось от культуры его страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом Зеленский поблагодарил его за выделение миллиардов долларов помощи Украине и отметил, что стране трудно будет «пережить эту зиму».