Вашингтон, 22 декабря, 2022, 01:28 — ИА Регнум. Европейский союз и Соединённые Штаты Америки не были так сплочённы, как сейчас, со времён Второй мировой войны. Об этом заявил на пресс-конференции в Вашингтоне американский лидер Джо Байден.

Whitehouse.gov Джо Байден

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«Путин думал, что он ослабит НАТО, но вместо этого наши отношения лишь укрепились», — отметил он.

По словам Байдена, связи между Евросоюзом и США прочны как никогда благодаря тому, что страны связаны одной идеей.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-конференция с участием президента Украины Владимира Зеленского проходит в Вашингтоне. В столицу США киевский лидер прибыл накануне, 21 декабря.