Вашингтон, 22 декабря, 2022, 01:19 — ИА Регнум. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне обсудили способы легального давления на Россию. Лидеры настроены привлечь Москву к ответственности за действия на Украине, сообщил Зеленский на пресс-конференции 22 декабря.

President.gov.ua Президент США Джо Байден и предводитель киевского режима Владимир Зеленский

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«Мы обсудили санкции и легальное давление на Россию, чтобы страна ответила за свои деяния», — отметил он.

Украинский лидер также поблагодарил Джо Байдена за то, что Конгрессом был одобрен новый транш помощи Киеву в 45 млн долларов. Он также пожаловался американскому президенту на то, что эта зима будет трудной для Украины, и её необходимо будет «пережить».

Как сообщало ИА REGNUM, с визитом в Вашингтон Владимир Зеленский прилетел 21 декабря. До конференции он пообщался с Джо Байденом тет-а-тет без журналистов.