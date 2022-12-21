Байден заявил о готовности Украины к мирным переговорам с Россией
Президент США оценил готовность Зеленского к диалогу о мире с Россией
Вашингтон, 22 декабря, 2022, 01:09 — ИА Регнум. О готовности поддержать мирные переговоры Украины с Россией заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции с киевским лидером Владимиром Зеленским.
(сс) Gage Skidmore
Джо Байден
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Он также отметил, что президент Украины открыт к диалогу о мире. В этот момент стоящий рядом с американским лидером Владимир Зеленский улыбнулся и кивнул.
Байден подтвердил готовность США к проведению мирных переговоров между Киевом и Москвой.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтон Владимир Зеленский прилетел 21 декабря.