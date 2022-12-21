Вашингтон, 22 декабря, 2022, 01:09 — ИА Регнум. О готовности поддержать мирные переговоры Украины с Россией заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции с киевским лидером Владимиром Зеленским.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

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Он также отметил, что президент Украины открыт к диалогу о мире. В этот момент стоящий рядом с американским лидером Владимир Зеленский улыбнулся и кивнул.

Байден подтвердил готовность США к проведению мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтон Владимир Зеленский прилетел 21 декабря.