Вашингтон, 22 декабря, 2022, 00:17 — ИА Регнум. Кофта цвета хаки президента Украины Владимира Зеленского шокировала американцев, которые ожидали, что на встречу с президентом США Джо Байденом киевский лидер прибудет в официальном костюме. Читатели CNN были возмущены несоблюдением дресс-кода и назвали форму одежды Зеленского признаком неуважения.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

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«Он что не может позволить себе купить хотя бы нормальную толстовку для встречи с президентом США на американской земле? Это вопиющее неуважение!» — возмутился один из читателей издания.

«Ему дали 113 миллионов долларов, а он не может купить себе костюм?» — выразил недоумение другой пользователь.

Американцы в комментариях назвали Зеленского «единственным мировым лидером, у которого нет даже галстука», и попросили «надеть пиджак на этого бездельника». Украинскому лидеру также напомнили, что «в Вашингтоне нет необходимости в камуфляже».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи в Белом доме президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было заявлено, что Америка будет продолжать помогать Украине. В Вашингтон лидер киевского режима прибыл 21 декабря.