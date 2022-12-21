Запорожье, Запорожская область, 21 декабря, 2022, 23:10 — ИА Регнум. В городе Запорожье и рядом слышны взрывы. Воздушная тревога на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области пока не объявлялась, сообщил 21 декабря в своём телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«В Запорожье и пригороде громко. Оккупационные власти Зеленского пока не объявляли тревогу. Подробности позже», — написал он.

По предварительным данным, взрывы были слышны совсем рядом с городом. Сирены в Запорожье не включены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее воздушная тревога в части Запорожской области, контролируемой Киевским режимом, объявлялась ночью 21 декабря.