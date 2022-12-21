Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Запорожье, Запорожская область, 21 декабря, 2022, 03:57 — ИА Регнум. На территории Запорожской области, которая контролируется ВСУ, объявлена воздушная тревога. О включении сирен сообщил официальный украинский ресурс по оповещению населения.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
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Местные паблики просят жителей оставаться в укрытиях. По информации из телеграм-канала председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в пригороде Запорожья прогремели три взрыва. Видео ударов опубликовано в соцсетях.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря сирены дважды включали в Киеве. Очевидцы рассказывали о взрывах в небе, особенно на правом берегу Днепра.