Вашингтон, 21 декабря, 2022, 22:59 — ИА Регнум. В ходе встречи в Белом доме президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было заявлено, что Америка будет продолжать военную помощь Украине.

(сс) jlhervàs Джо Байден

Читайте также: Читайте также: Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил Байден

Президент США заверил, что в числе прочего не остановит и поставки ПВО.

По словам Байдена, «Россия использует зиму как оружие», а «украинцы вдохновляют их всех».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский прибыл 21 декабря в Вашингтон. В Белом доме его встретил Джо Байден.