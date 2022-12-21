Байден на встрече с Зеленским «вдохновился украинцами»
Байден на встрече с Зеленским заявил, что США продолжат оказывать помощь Украине
Вашингтон, 21 декабря, 2022, 22:59 — ИА Регнум. В ходе встречи в Белом доме президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было заявлено, что Америка будет продолжать военную помощь Украине.
(сс) jlhervàs
Джо Байден
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Президент США заверил, что в числе прочего не остановит и поставки ПВО.
По словам Байдена, «Россия использует зиму как оружие», а «украинцы вдохновляют их всех».
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский прибыл 21 декабря в Вашингтон. В Белом доме его встретил Джо Байден.