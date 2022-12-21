Вашингтон, 21 декабря, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл 21 декабря в Вашингтон. В Белом доме его встретил президент США Джо Байден.

Зеленский

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Президента Украины также встречала первая леди США Джилл Байден.

Зеленский в своём телеграм-канале сообщал, что прибыл в Вашингтон, чтобы поблагодарить американский народ за поддержку. Глава киевского режима отметил, что уже в следующем году планируется «вернуть украинский флаг и свободу всей земле» Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон выделил Киеву военную помощь на сумму 1 млрд долларов.