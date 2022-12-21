Москва, 21 декабря, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым 21 декабря назвал важным совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов двух стран. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Сайт Кремля Путин и Мезенцев

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Глава российского государства отметил, что госсекретарь работает в полезное и интересное время для развития Союзного государства, его институтов, решения задач в интересах граждан как России, так и Белоруссии.

Мезенцев в свою очередь рассказал, что удаётся сделать именно в форматах Союзного государства, о сохранении механизма общих программ, который финансируется из союзного бюджета. До 2020 года было потрачено 55,2 млрд рублей на вопросы, касающиеся космоса, здравоохранения, электроники, микроэлектроники, промышленности и сельского хозяйства. Также в числе приоритетов вопросы по обеспечению безопасности Союзного государства и безопасности внешних границ.

По словам Дмитрия Мезенцева, много внимания уделяется поддержке взаимодействия приграничных служб, министерств обороны.

«С учетом того, что на Высшем Государственном Совете в прошлом году 4 ноября была принята обновленная военная доктрина, как и концепция миграционной политики, это всё лежит в едином ключе взаимодействия», — заключил Мезенцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве прошла церемония награждения Премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2021–2022 годы.