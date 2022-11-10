Москва, , 16:31 — REGNUM В Москве прошла церемония награждения Премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2021–2022 годы. Об этом 10 ноября сообщают «Известия».

Союзное государство Иван Шилов © ИА REGNUM

Награды вручили Герою Советского Союза летчику-космонавту Петру Климуку, учёному и бывшему главе иностранных дел Белоруссии Ивану Антоновичу, а также председателю национально-культурной автономии «Белорусы России» Оксане Солоповой. Премии были также удостоены авторы Ржевского мемориала советскому солдату и люди, занимавшиеся реализацией проекта в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Историческая память Союзного государства».

Лауреатов поздравил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Он, в частности, напомнил, что решение о награждении принимает Владимир Путин и все члены госсовета.

Для справки: Премия Союзного государства в области литературы и искусства была учреждена в 2002 году. Она выдается за вклад в укрепление отношений между участниками Союзного государства.