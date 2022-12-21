Волгоград, 21 декабря, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Мужчину, подозреваемого в покушении на убийство жительницы города Волжского, задержали в результате полицейской погони. Об этом сообщила 21 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Поздно вечером 20 декабря 41-летний мужчина дождался свою 29-летнюю знакомую возле её дома и напал на женщину с ножом. Злоумышленник тяжело ранил её, после чего скрылся. Личность нападавшего установили в кратчайшие сроки.

Утром полицейские заметили его автомобиль на одной из улиц и отправились в погоню. Требование об остановке злоумышленник не выполнил, а когда его заблокировали у водного канала, направил машину в воду. Мужчина выбрался на берег, где его задержали, рассказала Волк.

В управлении СКР по региону сообщили о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство женщины. Потерпевшая находится в тяжёлом состоянии в реанимации, медики стараются её спасти.

Ранее в Сети появилось видео нападения на женщину. Как сообщают местные СМИ, прежде она состояла в отношениях с нападавшим. Свидетелем нападения стал прохожий, но он не смог помешать вооружённому ножом злоумышленнику.

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