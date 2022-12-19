Москва, 19 декабря, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Мумифицированное тело мужчины обнаружено в коммунальной квартире на северо-западе Москвы. Об этом сообщает 19 декабря пресс-служба столичного главка СКР.

Уго Симберг. Сад смерти. 1896

Тело мужчины 1954 года рождения нашли 17 декабря в доме на улице Берзарина. По данному факту организована доследственная проверка.

По словам соседей, жильца они не видели с 2008 года, но в его комнату не заходили. Мужчина жил один и не общался с родственниками. Причину его смерти установит экспертиза.