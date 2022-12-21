Москва, 21 декабря, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В России нужно сформировать восемь бомбардировочных авиационных полков. Об этом 21 декабря сообщил глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Он сообщил, что в России необходимо дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации.

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