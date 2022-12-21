Москва, 21 декабря, 2022, 16:06 — ИА Регнум. У России есть всё, что нужно, заявил президент России Владимир Путин 21 декабря на заседании коллегии Минобороны в расширенном составе.

Выступление В. В. Путина перед коллегией Минобороны. kremlin.ru

Он подчеркнул, что в мире немного стран, у которых «есть всё». А соседняя Украина будет жить только на подачки.

«У них скоро вообще ничего не будет, только в виде подачек, и деньгами, и вооружениями, и боеприпасами — только подачки», — сказал президент об Украине.

По словам Путина, в России ситуация обстоит совсем иначе. У страны есть всё, все возможности для того, чтобы наращивать потенциал.

Россия, безусловно, будет это делать «без всяких скидок», у неё есть собственная научная, технологическая, производственная и кадровая база, добавил глава государства.

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