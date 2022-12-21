Путин рассказал о выявленных при мобилизации проблемах
Путин: частичная мобилизация выявила ряд проблем
Москва, 21 декабря, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Определённые проблемы, в том числе с военными комиссариатами, проявились в ходе частичной мобилизации граждан в ряды Вооружённых сил России, заявил президент России Владимир Путин 21 декабря на заседании коллегии Минобороны в расширенном составе.
«Прежде всего нужно модернизировать систему военных комиссариатов», — подчеркнул Путин.
По словам главы государства, нужна цифровизация баз данных, обновление системы гражданской и территориальной обороны, также модернизация нужна системе накопления и хранения вооружения, военной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, Путин обратил внимание на необходимость тщательного анализа вооружения НАТО, которое применяется на Украине против российских сил.
Читайте также: Путин призвал проанализировать вооружения стран НАТО