Москва, 21 декабря, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Спецоперация России показала высокий уровень профессионализма военного руководства страны. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В целом специальная военная операция продемонстрировала высокий профессионализм командующих, командиров, штабов всех уровней управления, а также готовность военнослужащих к выполнению самых сложных боевых задач. Образцы российского вооружения и техники подтвердили надежность и эффективность», — сказал Шойгу.

По его словам, СВО «даёт уникальную возможность проанализировать методы ведения межвидовых операций»: «Руководством страны и вооружённым силам оказана беспрецедентная поддержка. Это показывает единство народа и армии».