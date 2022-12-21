Москва, 21 декабря, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Недостатки, проявившиеся после объявления в России частичной мобилизации, пришлось исправлять на ходу. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 21 декабря на заседании коллегии Минобороны в расширенном составе.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Частичная мобилизация стала критерием зрелости российского общества, серьёзным испытанием для страны и Вооружённых сил», — сказал Шойгу.

Он отметил, что мобилизационные планы не вводились в действие с Великой Отечественной войны.

По словам министра, система мобилизационной подготовки была не полностью адаптирована под экономические отношения. Нужные изменения были внесены в кратчайшие сроки, принимались срочные меры по совершенствованию всех видов обеспечения.

Глава Минобороны добавил, что возникли трудности с оповещением о мобилизации, но все мероприятия были выполнены своевременно и в нужном объеме. Благодаря частичной мобилизации боевые действия были активированы.

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