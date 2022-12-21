Шойгу: недостатки частичной мобилизации были исправлены на ходу
Москва, 21 декабря, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Недостатки, проявившиеся после объявления в России частичной мобилизации, пришлось исправлять на ходу. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 21 декабря на заседании коллегии Минобороны в расширенном составе.
«Частичная мобилизация стала критерием зрелости российского общества, серьёзным испытанием для страны и Вооружённых сил», — сказал Шойгу.
Он отметил, что мобилизационные планы не вводились в действие с Великой Отечественной войны.
По словам министра, система мобилизационной подготовки была не полностью адаптирована под экономические отношения. Нужные изменения были внесены в кратчайшие сроки, принимались срочные меры по совершенствованию всех видов обеспечения.
Глава Минобороны добавил, что возникли трудности с оповещением о мобилизации, но все мероприятия были выполнены своевременно и в нужном объеме. Благодаря частичной мобилизации боевые действия были активированы.
Читайте также: Путин рассказал о выявленных при мобилизации проблемах