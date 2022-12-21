Министерство обороны РФ показало работу расчетов РСЗО «Град»
Москва, 21 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Минобороны России 21 декабря опубликовало в своем телеграм-канале видео работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Центрального военного округа.
Министерство обороны России
Боевая работа расчетов РСЗО «Град»
На кадрах видно, как артиллеристы развернули и навели «Град» по целям, нанесли ракетные удары, а также произвели смену позиций.
В министерстве рассказали, что в ходе ракетного удара расчеты уничтожили легкобронированную технику и скопление живой силы противника в ходе военной спецоперации России на Украине.
Ранее Министерство обороны опубликовало кадры работы экипажей истребителей Су-35.
Читайте также: Минобороны РФ показало кадры работы экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ