Москва, 21 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Минобороны России 21 декабря опубликовало в своем телеграм-канале видео работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Центрального военного округа.

Министерство обороны России Боевая работа расчетов РСЗО «Град»

На кадрах видно, как артиллеристы развернули и навели «Град» по целям, нанесли ракетные удары, а также произвели смену позиций.

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В министерстве рассказали, что в ходе ракетного удара расчеты уничтожили легкобронированную технику и скопление живой силы противника в ходе военной спецоперации России на Украине.

Ранее Министерство обороны опубликовало кадры работы экипажей истребителей Су-35.

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