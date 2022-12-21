Минобороны РФ показало кадры работы экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ
Москва, 21 декабря, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры работы экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ Западного военного округа. Соответствующее видео было опубликовано 21 декабря в телеграм-канале ведомства.
Mil.ru
Два самолета Су-35С ВВС России
На кадрах видно выполнение полетных заданий, уничтожение объектов противника.
В министерстве отметили, что после возвращения летчиков на аэродром воздушные судна сразу же готовят к следующим вылетам.
«Удерживать преимущество в воздухе позволяет не только надежность и современное оснащение техники, но и богатый опыт и высочайший профессионализм асов-истребителей», — говорится в сообщении Минобороны.