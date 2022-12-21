Москва, 21 декабря, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры работы экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ Западного военного округа. Соответствующее видео было опубликовано 21 декабря в телеграм-канале ведомства.

Mil.ru Два самолета Су-35С ВВС России

На кадрах видно выполнение полетных заданий, уничтожение объектов противника.

В министерстве отметили, что после возвращения летчиков на аэродром воздушные судна сразу же готовят к следующим вылетам.

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«Удерживать преимущество в воздухе позволяет не только надежность и современное оснащение техники, но и богатый опыт и высочайший профессионализм асов-истребителей», — говорится в сообщении Минобороны.