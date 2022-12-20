Москва, 20 декабря, 2022, 23:18 — ИА Регнум. На встрече с президентом России Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об участившихся обстрелах региона со стороны ВСУ. Он обратился за помощью с целью усиления противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

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«Вооруженные силы Российской Федерации делают всё возможное, но я в связи с этим просил бы вас об увеличении современных систем ПВО», — сказал руководитель ДНР Владимиру Путину.

Обсуждение этого вопроса проходило в рамках рабочей встречи президента России с Денисом Пушилиным 20 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин встретился с Денисом Пушилиным 20 декабря. Российский лидер отметил, что в ДНР ситуация с обеспечением безопасности населения не менее острая, чем в ЛНР.