Москва, 20 декабря, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 декабря встретился с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, сообщается на сайте Кремля.

Официальное интернет-представительство президента России Денис Пушилин

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Путин отметил, что в ДНР ситуация с обеспечением безопасности населения не менее острая, чем в ЛНР.

Президент РФ в ходе встречи попросил в первую очередь Пушилина рассказать о восстановлении коммунальной инфраструктуры в ДНР. Врио главы республики отметил, что на первом плане в настоящее время стоят вопросы обеспечения населения водой. В решении этой проблемы активное участие принимают профильные ведомства, министерства РФ.

Пушилин сообщил, что в Донецке, Макеевке, Горлове вода подаётся раз в три дня на два часа.

«Спасибо большое, что было поддержано с Вашей стороны решение о строительстве нового водовода из реки Дон. С учётом всех факторов это действительно очень важно», — сказал Денис Пушилин.

Водопотери в сетях отразились на подготовке к отопительному сезону.

«Не везде ещё вопросы закрыты, но это на постоянной работе, даже с учётом обстрелов, с учётом того, что обесточиваются непосредственно иногда котельные, но тем не менее стараемся, чтобы тепло было у каждого человека. Но пока не везде это получается, то есть выбиваются котельные», — отметил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, угольные предприятия на территории Луганской Народной Республики могут продолжить работать как государственные или пройти приватизацию. Решение по этому вопросу примет руководство региона, заявил 20 декабря президент России Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности губернатора ЛНР Леонидом Пасечником.