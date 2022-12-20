Москва, 20 декабря, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Угольные предприятия на территории Луганской Народной Республики могут продолжить работать как государственные или пройти приватизацию. Решение по этому вопросу примет руководство региона, заявил 20 декабря президент России Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности губернатора ЛНР Леонидом Пасечником.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Никто из федерального центра не будет вам навязывать решения, связанные с приватизацией, либо с принятием каких-то других решений в области собственности. Это вы должны сделать так, как считаете нужным», — заверил глава государства.

При этом он отметил, что в России сейчас государственных угольных предприятий почти нет, но это не мешает ЛНР сделать такой выбор — «это совсем не значит, что в Луганской Народной Республике не может быть предприятий с государственной формой собственности».

Владимир Путин также обратил внимание Леонида Пасечника на то, что приватизация производств не будет означать их остановки. Главное, чтобы сотрудники предприятий получали заработную плату, соответствующую их усилиям и рискам, связанным с профессией, подчеркнул президент. При этом он призвал проанализировать деятельность угольных производств с точки зрения эффективности. При условии принятия ряда решений по управлению предприятиями их можно будет оставить в собственности ЛНР.

«Никто не будет вам навязывать этих решений. Если нужны субсидии на какое-то время на поддержание этих предприятий, мы сделаем это. Не те деньги, за которыми Россия постоит. Это вообще не вопрос. Вопрос в экономической эффективности», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником пообещал оказать поддержку угольным предприятиям региона. Врио главы ЛНР также предложил отсрочить призыв для сотрудников организаций, которые задействованы в добыче угля.