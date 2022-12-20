Москва, 20 декабря, 2022, 16:36 — ИА Регнум. При выборе ели на Новый год следует отдать предпочтение искусственной, рекомендуют в МЧС России.

Goodstars.ru Елка

По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, искусственные ёлки обладают менее горючими свойствами. Также это поможет сократить вырубку живых деревьев.

При покупке гирлянд в ведомстве рекомендуют проверить наличие сертификатов электробезопасности. Детей следует наряжать в костюмы из трудногорючих материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ринат Еникеев заявлял, что по линии МЧС нет никаких ограничений или запретов на использование пиротехнической продукции в новогоднюю ночь.

Читайте также: В России спрос на новогодние товары увеличился в пять раз