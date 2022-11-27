Жители России активно раскупают новогодние товары

Москва, , 08:47 — REGNUM Жители России хотят поскорее проводить напряжённый 2022 год. Спрос на праздничные товары подскочил в пять раз, следует из данных исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты. ру».

Елочные украшения ручной работы Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Потребители активнее готовятся к наступающему Новому году, чем в прошлом ноябре — спрос на новогодние товары вырос на 449%. Чаще всего покупают ёлочные украшения и новогодние шары, «дождик», искусственные ели, серпантин, фонари и фигурки.

«Для многих людей этот год стал достаточно эмоционально напряжённым. Вероятно, россияне стремятся приблизить наступление праздника, создать соответствующее настроение и украсить дом заранее», — приводит сообщение компании РИА Новости.

Заметно увеличился спрос и на товары для интерьера — на 203%, указали в компании.

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