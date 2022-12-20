Москва, 20 декабря, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Россия считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ после 15 марта, когда Москва вышла из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

CherryX Зал заседания ЕСПЧ

«Установлено, что решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, исполнению не подлежат», — сказал дипломат РИА Новости.

При этом он уточнил, что Генпрокуратура РФ продолжит выплачивать компенсации по вступившим в силу до 15 марта постановлениям ЕСПЧ, если они не противоречат российскому конституционному порядку.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 16 сентября окончательно перестала находиться под юрисдикцией Европейского суда по правам человека.

Напомним, что ЕСПЧ начал принимать и рассматривать дела по России с 1998 года, когда российские власти ратифицировали Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. За весь прошедший период времени судебная инстанция 24 раза выносила решения, которые были против России.

В начале июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал законы, согласно которым Москва не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека.

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