Екатеринбург, 6 октября 2022, 15:29 — REGNUM России после выхода из ЕСПЧ необходим орган, который будет исполнять аналогичные функции. Об этом 6 октября заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Мы вышли из юрисдикции Европейского суда по правам человека, мы вышли из Совета Европы, а, стало быть, и из-под юрисдикции европейской комиссии по противодействию пыткам», — напомнила Москалькова.
По её мнению, эти события накладывают на Россию обязанность «осмыслить и предложить свою более высокую систему защиты прав человека».
Как сообщало ИА REGNUM, большинство проверок по жалобам мобилизованных на ошибки при вручении повестки подтвердили нарушения, заявила Татьяна Москалькова.