Вашингтон, 20 декабря, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн признан виновным в изнасиловании ещё одной женщины. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

EPA Вайнштейн

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Ранее осужденный Вайнштейн признан виновным по трём из семи пунктов обвинения, которые включают изнасилование и действия сексуального характера в отношении итальянской модели в 2013 году.

Отмечается, что присяжные не вынесли решение по ряду других обвинений, которые касаются ещё двух его предполагаемых жертв, включая супругу губернатора Калифорнии.

Как сообщало ИА REGNUM, супруга губернатора американского штата Калифорния Дженнифер Сибел Ньюсом заявила, что была изнасилована Вайнштейном в 2005 году, когда она пыталась построить карьеру.

70-летний Вайнштейн был осужден за сексуальные домогательства в феврале 2020 года.