Вашингтон, , 22:19 — REGNUM Супруга губернатора американского штата Калифорния Дженнифер Сибел Ньюсом заявила, что была изнасилована бывшим кинопродюсером Харви Вайнштейном в 2005 году, когда она пыталась построить карьеру продюсера и актера, сообщает 15 ноября Reuters.

Харви Вайнштейн Superiorpics.co

Женщина дала показания в Высшем суде Лос-Анджелеса, указав, что познакомилась с Вайнштейном на кинофестивале в Торонто, когда ей был 31 год и она снималась в небольших ролях в кино и на телевидении.

По ее словам, несколько недель спустя Калифорнии Вайнштейн, который в то время был одним из самых влиятельных продюсеров в Голливуде, пригласил ее на встречу в свой номер в отеле The Peninsula в Беверли-Хиллз, где и изнасиловал ее.

Напомним, что 70-летний Вайнштейн был осужден за сексуальные домогательства в феврале 2020 года. Бывший продюсер пытается обжаловать свой приговор и 23-летний тюремный срок. В случае признания его виновным по всем пунктам обвинения в Лос-Анджелесе ему грозит до 140 лет лишения свободы.