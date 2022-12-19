Москва, 19 декабря, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков посоветовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному после его слов о том, что Минск и Москва готовят совместную операцию, отдохнуть.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

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«Как зовут генерала? Ему надо отдыхать. Переработал», — сказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Залужный получил просьбу снизить уровень активности в публичной сфере из-за слухов о напряжённых отношениях с главой киевского режима Владимиром Зеленским.