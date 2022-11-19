Киев, , 10:56 — REGNUM Главком ВСУ Валерий Залужный получил просьбу снизить уровень активности в публичной сфере из-за слухов о напряжённых отношениях с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом пишет базирующаяся в Лондоне газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание отмечает, что Залужный стал одной из наиболее популярных фигур в СМИ и социальных сетях на территории бывш. УССР. На фоне роста популярности Залужного стали распространяться слухи о напряжённости в отношениях между Залужным и Зеленским.

Оба опровергают эти слухи, заявляя, что они направлены на разжигание нестабильности в руководстве киевского режима. При этом по данным Financial Times, на фоне этих слухов Залужного попросили снизить публичную активность.

Информация о политических амбициях Залужного и его конфликте с Зеленским ранее публиковалась и в других западных изданиях. В частности, в августе авторы немецкой газеты Bild предположили, что Залужный может сменить Зеленского при снижении активности боевых действий.