Москва, 19 декабря, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Потери киевских боевиков составляют тысячи человек каждый день, при этом мобилизационный ресурс Украины приближается к четырем миллионам. Об этом 19 декабря сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в интервью Национальной службе новостей.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен взбудоражило мировое сообщество, но даже ее цифры, по моим данным, не соответствуют действительности. Если мы возьмем даже заявления украинских чиновников, они говорили, что потери украинских военнослужащих составляют тысячи солдат в день», — сообщил Марочко.

Он также отметил, что необходимо учитывать не только количество уничтоженных боевиков, но и тех, кто уже не сможет вернуться в строй из-за ранений.

Марочко отметил, что если эту цифру умножить на число дней СВО, то можно получить количество, более-менее соответствующее действительности.

«Если мы возьмем статистические погрешности и данные из учебников о том, что порядка 30 процентов — это безвозвратные потери, 70% — это санитарные потери, то мы можем получить количество убитых и количество тех, кто возвращается или не возвращается. Цифру сто тысяч мы можем отнести к безвозвратным потерям, остальное — это санитарные потери», — заявил офицер, добавив, что мобилизационный ресурс Украины не исчерпал себя, а укрепляется в том числе иностранными боевиками.

«К сожалению, мобилизационный ресурс Украины весьма большой. Даже если мы возьмем, что в стране проживало 30 млн человек, то три-четыре миллиона — это нормальная цифра мобилизационного резерва. Их разбавляют иностранные наемники — порядка 30 процентов», — заявил он.

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