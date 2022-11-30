Удалены данные главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о числе погибших на Украине

Брюссель, , 15:50 — REGNUM Еврокомиссия вырезала из видеообращения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен её слова о численности погибших на Украине. По объяснению официального представителя ЕК Даны Спинат, это было сделано, так как в заявлении была допущена неточность.

Урсула фон дер Ляйен

Ранее в обращении Урсулы фон дер Ляйен прозвучало, что, «по данным на сегодняшний день, на Украине погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных». Факты, приведенные в письменном заявлении и удаленные позже, якобы должны были привлечь внимание общественности к жестокости России, отметила Спинат. Однако данные были основаны на «внешних источниках», и были удалены из обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, в своем видеообращении, сделанном 30 ноября, глава ЕК предложила создать фонд из заблокированных российских активов, чтобы использовать его для помощи Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Еврокомиссии заявила о гибели более 100 тысяч киевских военных